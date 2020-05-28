今年2月新冠肺炎疫情嚴峻之際，傳出第33號確診案例在台北市SOGO百貨公司化妝品專櫃上班的假消息，陳姓、楊姓及朱姓4位婆婆媽媽在LINE群組收到這則假消息，沒有查證就轉發其他群組，被依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》送辦，台北地檢署偵查後，以提出澄清、繳交國庫1萬元的條件，將4名婆婆媽媽緩起訴處分1年。

檢方調查，這4位被告都是家庭主婦，她們從不同的學生家長LINE群組收到確診病例33號是在台北SOGO百貨復興館B2化妝品專櫃上班的假消息，不加思索、查證就直接轉傳到其他的學生家長群組，被調查局網路巡邏時發現，偵查後依紓困振興條例函送北檢偵辦。

檢方偵查時，4位婆婆媽媽坦承轉發假消息，但僅是想提醒大家，所以沒有查證就直接轉發。檢方認為4人沒有散播假消息的主觀犯意，且坦承犯行，因此以4人在轉發假消息的群組中發文澄清，再繳交公庫1萬元的條件，對4人緩起訴1年。

(中時 )