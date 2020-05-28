南打警方破獲網路博奕、應召Call客機房，逮補13名嫌犯。（南打提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎疫情肆虐，大多行業生意慘淡，甚至被迫熄燈。日前酒店、舞廳等行業遭中央流行疫情指揮中心停業後，有應召站腦筋動得快，立馬吸收酒店女陪侍，透過包養網站釣魚吸客，以1.5萬元起價碼從事性交易，月營收直逼60萬元，刑事局南部打擊犯罪中心近日循線查獲，逮補13名嫌犯到案。

南打表示，年初接獲線指稱，台南市永康、安平區有3棟商辦，日夜都有不少年輕人出入行跡可疑，疑似詐騙機房據點，經連月調查蒐證，一開始以為只是單純經營網路博奕平台機房，19日見時機成熟收網直搗基地，誤打誤撞在電腦查獲性交易媒合對話紀錄，才一舉破獲應召Call客機房。

警方指出，嫌犯利用疫情期間酒店停業，1個月來吸收酒店女陪侍，先在包養網站上放上火辣照片「釣魚」，再由3名機房員工偽裝成應召女等待魚兒上鉤，透過通訊軟體與男客攀談，捏照楚楚可憐的背景，像是單親家庭、家人欠債背債、親人生病等，藉故拉抬性交易金額或包養價碼。

警方表示，每次性交易喊到1萬5000元起跳，機房員工與男客談妥價錢後，再通知應召女出馬，地點不限南部，也有到桃園去接客，但交通費由男客支付，警方初步掌握性交易至少20幾次，至少賺進5、60萬元，機房抽8％、應召女則抽4成，其餘進入主嫌口袋。

另外，警方查獲網路博奕平台機房，以月薪2.5萬元聘請員工，24小時輪班擔任客服及管理網站投注，以儲值贈送點數吸引網友加入會員，等賭客匯款後，下注撲克牌、百家樂、運動賽事等方式簽賭，不法獲利高達500萬元。

警方調查，主嫌28歲謝姓男子是富二代，住在豪宅當中，出入以名車代步，他砸錢當大股東「投資」博弈及應召站事業，找來21歲蔡姓男子當股東，警方循線逮補13名嫌犯到案，查扣現金21萬、電腦及手機等贓物，全案依賭博罪、妨礙風化送辦。

(中時 )