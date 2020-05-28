加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院溫哥華當地時間27日公布了孟晚舟引渡案的第一個判決結果，認定華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟符合「雙重犯罪」標準，因此對她的引渡案將繼續審理。不過，這一結果也不意味著孟晚舟注定難逃被引渡的命運。孟晚舟的辯護團隊表示將繼續上訴，就加拿大執法力量在2018年12月拘留孟晚舟之初的違法違規行為提出申訴。

加拿大溫哥華當地時間5月27日上午10時40分左右，華為公司副總裁、首席財務官孟晚舟離開自己的寓所，乘車向不列顛哥倫比亞高等法院駛來。孟晚舟的支持者認為這是一個好兆頭。她的首席辯護律師理查德·佩克早前對媒體吹風時曾表示，由於新冠疫情的影響，如果判決結果不利，孟晚舟今日不會到法庭現場。

孟晚舟走出住所時面帶微笑，步態從容，更讓許多人感到樂觀。但他們不知道，當時的孟晚舟，已經知道了結果自己被認定「雙重犯罪」。根據當地法院此前发布的消息，當地上午9時便已將裁決書发給雙方，11點後才對外公布結果。

然而，孟晚舟還是來到法院，並戴著微笑。守在法院入口處的加拿大華文媒體記者張曉萌對《新民晚報》表示，孟晚舟離開住所以及抵達法院時，均面帶微笑，步履輕松，還在步入法庭時伸手與旁邊的記者打了下招呼。孟晚舟很淡定。” 張曉萌表示。但他也覺得，她在淡定之下還有一絲絲的無奈。

幾乎是孟晚舟到達法院的同時，外界也知道了結果。在這份長達23頁的裁定文書中，副首席大法官希瑟·霍爾姆斯表示，如果孟晚舟涉嫌在2013年向匯豐銀行美國子公司撒謊，以騙取近10億美元的信貸，那麽這一行為在加拿大仍然構成欺詐。她強調，盡管這一指控尚未最終證實，但為了做出合理的裁決，必須被其視為真實。

據悉，當地法院已把接下來的庭審時間排至今年10月。到期後，控辯雙方均有權就結果繼續上訴，此案最終可能會持續長達數年之久。顯然，孟晚舟滯留加拿大的時間，可能被迫繼續延長。

(中時 )