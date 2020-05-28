縣議員李明哲今（28）日質詢，雲林縣6月1日即將鬆綁防疫規範，本縣是否從新冠肺炎疫情獲得任何寶貴經驗？民眾生活及校園防疫好習慣是否持續？哪幾個面向是最重要的？（周麗蘭攝）

新冠肺炎疫情在國內趨緩，雲林縣民也因防疫徹底，今年三月以來，流感併發重症人數都「＋0」，去年同期則分別有4至11人。

縣議員李明哲今（28）日質詢，雲林縣6月1日即將鬆綁防疫規範，本縣是否從新冠肺炎疫情獲得任何寶貴經驗？民眾生活及校園防疫好習慣是否持續？哪幾個面向是最重要的？

衛生局長曾春美答詢表示，這次疫情讓民眾省思衛生習慣及防疫意識，勤洗手、生病在家休息、保持社交距離。

曾春美說，未來希望能維持社交距離、勤洗手、咳嗽禮儀、減少握手與擁抱。在社交禮儀之下，無法保證他人的衛生品質情況下，握手之後若無法立刻濕洗手，也要乾洗手，回到家最好還是要用肥皂徹底清潔。

曾春美表示，肺炎或流感都是透過飛沫傳染，只要能杜絕傳染途徑就能控制。

衛生局提供資料顯示，去年一月全國254人併發流感重症、今年375人，雲林縣都是7人；去年二月全國256人、今年65人，雲林縣去年6人、今年1人；去年三月全國136人、今年1人，雲林縣去年7人、今年0人；去年四月全國133人、今年0人，雲林縣去年11人、今年0人；去年五月全國113人、今年0人，雲林縣去年4人、今年0人。

教育處長邱孝文表示，因疫情之故，校園與家長對學童的衛生習慣都做了很大調整，養成良好習慣，線上教學、線上會議也在這一次建置起來，獲得很寶貴經驗。

邱孝文指出，口罩採購會持續進行發到各校，肥皂由各校自購，酒精與消毒用品目前有企業捐贈，未來若有需要會再提供，因疫情舒緩之後就不一定每天噴灑，會視疫情狀況處理。

(中時 )