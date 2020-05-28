健身器材廠岱宇(1598)今日舉行股東會，決議配發每股1.15元現金股利，並順利選出董事七席(含獨立董事3席)，新當選的董事包括林英俊先生、廣錠科技(股)公司董事長廖良彬先生、佳尼特股份有限公司總經理莊住維先生、后里營造有限公司董事長張志全先生，三席獨立董事則由謝長宏先生、王凱立先生、王志誠先生擔任。

展望2020年，岱宇看好全球運動健身風氣趨勢持續增溫及疫情帶動宅經濟居家健身熱潮，可望創造集團家用健身器材產品良好銷售環境。今年北美SOLE品牌、德國CARDIO fitness通路於線上電商銷售及接單表現皆呈現強勁的訂單力道，集團也持續針對旗下多項品牌計畫推出新款家用及商用健身器材產品。

岱宇近年積極布局家用、商用與醫療復健三大業務效益逐步顯現，2019年營收創寫歷年新高記錄，2019年稅後淨利2.2億元、每股稅後盈餘(EPS)2.05元，分別較2018年成長72.68％、76.72％。

岱宇因應旗下SOLE、XTERRA品牌訂單需求，今年4月同步啟動兩岸生產基地產能擴增計畫，可望為未來營運添新柴火。

(時報資訊)