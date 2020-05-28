《證交所》豐藝可轉債競拍冷 僅44％拍出 12:332020/05/28 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐藝(6189)國內第三次無擔保轉換公司債採競價拍賣方式辦理承銷，競價拍賣張數8500張，本次參與投標投標單筆數計201筆，合格標單共192筆，今天只有3740張得標，僅占競拍總張數的44％，未達本次競價拍賣數量剩餘部分，由承銷團依承銷比例認購。 本次最低得標價格101.00元，最高得標價格498.00元，得標加權平均價格103.94元，公開承銷價格為101元。 (時報資訊) #豐藝 #競價拍賣 #競拍 #承銷 #張數 #無擔保轉換公司債 也許您會感興趣 推薦閱讀 昇佳電子競拍最高價683元 承銷價498元 14:202020/05/25 財經 《證交所》昇佳電子承銷價 498元 15:232020/05/25 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 04:102020/05/26 財經要聞 《證交所》ABC-KY公開申購價48元 15:402020/05/26 財經 瑞磁6/9上市 競拍得標加權平均價90.21元 高於底價逾倍 16:292020/05/26 財經 瑞磁5／28申購起跑 每股48元 04:102020/05/27 證券．權證 《金融》紓困急時雨 4月大戶退票金額降 17:052020/05/27 財經 財經熱門新聞 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 即時 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 財經 1分鐘讀財經》停售倒數1個月！7月1日新版儲蓄險將大漲 - 財經 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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