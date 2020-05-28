豐藝(6189)國內第三次無擔保轉換公司債採競價拍賣方式辦理承銷，競價拍賣張數8500張，本次參與投標投標單筆數計201筆，合格標單共192筆，今天只有3740張得標，僅占競拍總張數的44％，未達本次競價拍賣數量剩餘部分，由承銷團依承銷比例認購。

本次最低得標價格101.00元，最高得標價格498.00元，得標加權平均價格103.94元，公開承銷價格為101元。

(時報資訊)