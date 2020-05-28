飯店業者寒舍（2739）今（28）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利1元。面對新冠肺炎疫情衝擊，公司坦言營運面臨最艱難挑戰，將視疫情狀況調整營運管理策略、嚴控成本費用，維持公司永續發展。

寒舍2019年合併營收創44.78億元新高，年增2.77％。毛利率39.85％、營益率7.2％，雙創近3年高點。稅後淨利1.23億元，仍年增達8.57％，每股盈餘（EPS）1.11元，優於前年1.02元，雙創近3年高點。

寒舍去年整體營收及獲利皆較前年顯著成長，雖因IFRS 16調整租金在財報認列及表達方式，使2期租金費用認列差異高達1.02億元，進而影響財報表現。不過，在本業獲利顯著回升下，使整體獲利成長仍優於營收。

寒舍指出，台北喜來登前年10月完成所有裝修，去年整體客房及餐飲皆回復正常接單狀況，營收恢復成長。台北寒舍艾美住房率及平均房價微幅成長，惟餐飲受同業競爭激烈，影響宴會營收表現。礁溪寒沐致力開發客源及控制營運成本，表現已較前年進步。

由於新冠肺炎衝擊商務及觀光旅遊市場，寒舍2020年1～4月自結合併營收8.28億元，年減44.16％，創同期新低。首季毛利率20.63％、營益率負23.73％，稅後虧損1.94億元、每股虧損1.74元，全數創下歷史新低。

寒舍坦言，由於入境旅遊禁令，使營運面臨開業以來最艱難的變化與挑戰，經營團隊將視疫情狀況，持續調整各項營運作業及管理政策、嚴密控制各項成本費用，配合政府防疫政策及各項紓困方案，同時為未來疫情結束業績回流時善做準備，維持公司永續發展。

隨著國內疫情趨緩，交通部將自7月啟動安心旅遊，寒舍超前部署暑期旅遊市場，位於台北市內的喜來登、寒舍艾美及關係企業寒舍艾麗3家飯店聯袂推出「寰遊寒舍」住房專案，每晚4999元即可入住，並贈送6000元現金禮券回饋。

(時報資訊)