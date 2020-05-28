苗栗三義火炎山、竹南假日之森海濱，月前連續發生新北市員警登山滑落山谷死亡，以及衝浪客被強風大潮帶離岸際，幸自行游回脫險事件，民眾休閑活動場域的安全問題，引起苗栗縣議會重視，在本會期提出質詢要求改善，消防人員更大聲疾呼，各業管機關都要負起責任，不要都丟給消防人員來承擔。
苗栗竹南假日之森海濱，在竹南鎮公所的打造下，成為青年新創基地，輔導一些青年在此經營水上活動、餐飲店等，去年11月間，竹南鎮公所還主辦一場國際風箏衝浪比賽，打響名號後，吸引許多愛好風箏衝浪、風浪板等玩家來此。
竹南鎮公所在每年6月至10月間，會委請海上救難協會派員在假日之森沙灘執行救生守望，但限於經費人力，其餘時間，該處沙灘是完全沒有救生員進駐，並且，每年冬天是東北季風強勁季節，是這些風箏衝浪等活動最佳時間，但安全看護是完全空窗。
今年4月5日來自新竹的賴姓男子與2名友人一同前往無人看管的假日之森海濱玩風浪板，因遭強風大潮吹離岸際，包括苗栗縣消防局第2大隊、海巡署第3岸巡大隊、海上救難協會等單位動員了數10人搜救，幸好賴某自行游上岸脫險。
隔了10餘天，另一個新北市林姓員警就沒那麼幸運了，他在攀爬三義火炎山時，因坐在斷崖邊拍照不慎滑落大峽谷死亡。事後也引起諸多討論，苗栗縣議員鄭碧玉更在議會本會期質詢要求改善火炎山安全維護，以及消防隊員救難裝備補助更新等。
因此，消防局第2大隊大隊長曹春風就大聲疾呼，他完全贊同民眾多到戶外活 動增強體魄，但是這些休閑活動場域的安全維護，各業管機關都要負起責任加強，不能一出事了，就由消防隊員來承擔。
雖然如此，曹春風還特別安排在6月6日下午，在假日之森海濱，邀請各單位舉行救難演練，除了實際救難搜救工作操演以外，更要凸顯休閑場域平日安全維護重要。
(中時 )
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