北市受理「都市危險及老舊建築物加速重建條計畫」已逾500件，績效堪稱全國之冠，其中過半數的申請案，由都發局授證的「危老重建推動師」介入輔導成功。都發局28日再頒獎表揚9名績優推動師，並宣告未來危老推動師的服務面向，將擴展至老屋的整建維護與修繕改良。

都發局長黃景茂表示，危老重建的工作，貴在住戶意見的溝通與整合，費時費力，才能完成重建任務，此次授獎的9名推動師都是在1年半的時間內，交出亮眼成績，分別是劉明滄、柳慧燕、陳煌城、洪浩肯、鍾雨靜、郭品妏、黃淑華、周幸蓉、林軒。

黃景茂說，危老推動師只要2年內輔導成功，積分累計達100分，都發局就會頒獎表揚，並在網站上公開獲獎者訊息，把優秀的專業人才引薦給社會大眾，目前全市已累計15名的績優推動師。

他指出，目前全市屋齡達30年以上、且領有使用執照的建築物有9萬7427棟，佔84.5％，考量為數眾多的老舊建築物，屢有整建維護與修繕改良需求，將借重危老推動師的專業人力，除依「危老條例」輔導重建外，將再擴大輔導服務。

建管處長張明森表示，有關危老推動師進階培訓課程的培訓機構、講習時數、報名方式等資訊，自今年7月份起，將陸續公布於建管處網站首頁「危老重建專區」，歡迎已領有危老推動師證書者踴躍報名參訓，希望年底前完成1000名推動師培訓，各項輔導服務工作，將於明年起全面啟動。

(中時 )