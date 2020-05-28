學生團體要求教育部在平衡防疫考量下盡速讓香港學生來台復學，教育部回應，在各大學能充分配合防疫需求與提供充足居家檢疫量能之前提下，有序讓境外生在完成嚴謹防疫程序後在台就讀。

台灣學生團體（台灣青年民主協會、政大野火陣線等）今日到香港經貿辦事處前抗議香港國安法，他們並對教育部提出要求，盡快讓香港學生來台就學。

教育部表示，在配合中央流行疫情指揮中心境管政策及可充分滿足防疫需求之前提下，將盡力協助境外生來台就讀。教育部已請各大學針對相關防疫工作規畫準備，包括盤點境外生居家檢疫量能，以因應未來境外生入境。

教育部統計，108學年港澳學生共計1萬0677 人，其中香港學生 6824人，澳門學生3853 人。另依據海外聯招會統計，今年港生報考台灣學校3921人，比去年2419人成長62％。

教育部已於去年12月推動「在港學生來台入學及轉學試辦計畫」。目前聯招報名均已截止，各校單招生刻正辦理中，未來港澳生如仍有來台就學需求，這項計畫將延續辦理。

(中時 )