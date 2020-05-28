消防局在動員成立搜救前進指揮所，所內連瓶礦泉水都沒有。〔謝明俊攝〕

苗栗縣內竹南假日之森海濱等地點，已成為許多民眾從事戶外活動的最佳去處，但負責管理維護的機關，對於場域安全維護卻面臨了有錢無人、或是有人無錢的窘境，政府在花費打造休閑場域吸引人潮的同時，也更應重視安全問題。

月前，竹南假日之森海濱發生衝浪客失蹤，消防局第2大隊大隊長曹春風率員到場成立前進指揮所，擔任現場救指揮官協調分配各單位搜救區域，搜救至傍晚，尚未找到失蹤者，搜救工作勢必延續至晚間，曹春風看了看前進指揮所內，連瓶礦泉水都沒有，還只能請各單位自行解決用餐，再回到現場集結繼續搜救。

消防局在執行這類救護救災任務時，原就沒有相關後勤支援補給，更遑論要分配給支援友軍單位，所以經常在各種搜救現場，參與單位都是自行準備飲水等後勤補給。

以竹南假日之森海濱為例，每年6至10月的救生守望工作都是委由海上救難協會協助，竹南鎮公所每年從鎮庫中擠出2、30萬元，當作協會使用水上摩拖車等裝備的保養及油料費用，另外，縣府文觀局另會撥補8萬元當作執勤人員的誤餐費，在如此微薄的經費資助下，協會也只能維持暑期熱季4個月的救生工作，其餘時間只能唱空城計。

而通霄海水域場，鎮公所雖然有編列90萬元經費雇請救生員，但卻面臨找不到廠商願意承攬的窘境，也造成浴場遲遲不敢開放，只能在現場設置紅旗及警示，盡盡警示義務了。

因此，休閑活動場域安全維護問題，經費和人員都是主要面對的問題，所有業管機關在投注大筆資金在打造休閑設施的同時，也應統籌管好安全工作，讓民眾有更安全的休閑環境了。

(中時 )