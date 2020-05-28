由專業烹飪老師，利用3個小時指導她們，製作適合高齡者飲食照顧的美食佳餚，現場香味四溢，讓人看了不禁食指大動。（吳建輝攝）

二林農會高齡者飲食照顧課程，食材都選用二林當地蔬果，便宜好吃又能推廣在地農產。（吳建輝攝）

烹飪老師指導學員製作的料理，健康與美味都兼具。（吳建輝攝）

彰化縣二林鎮農會連續舉辦多年家政料理班，今年因疫情影響，延後了近2個月，今天才順利開課，一共吸引7個村里30名家政班的婆婆媽媽報名，由專業烹飪老師，利用3個小時指導她們，製作適合高齡者飲食照顧的美食佳餚，現場香味四溢，讓人看了不禁食指大動。

二林農會總幹事邱士平表示，往年在４至５月就會開課，但今年受到疫情影響延誤了開課時間，而學員除了一般民眾，還有社區老人供餐的廚師，今天特地來這邊學習高齡飲食照顧，學成要讓社區的長輩，除了吃得美味，也要更健康。

邱士平說，農會推動幸福農村計畫，讓家政班幹部多元學習，而二林高齡人口居多，因此今年特別開設適合高齡者飲食照顧的課程，而食材也都選用二林當地蔬果，我們也優先錄取家中有高齡長輩，或在社區據點服務的家政班幹部。

在興華社區老人供餐當廚師的學員黃明玉就說，每周他要張羅社區140名長輩的餐點，今天除了學到新的菜色外，也學到食材少油、少鹽的清淡做法，有利於長輩健康；家有長輩的黃麗娟說，今天對食材的烹調有了新的認知，回家後除了做給長輩吃外，也能與家人或鄰居分享，收穫良多。

(中時 )