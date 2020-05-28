罷韓遭疑行政不中立 政院：讓民眾順利行使公民權 12:442020/05/28 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 丁怡銘指罷韓回歸市民決定(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 罷韓案中選會及相關部會遭疑行政不中立，行政院發言人丁怡銘上午表示，政府的目的是讓民眾能順利行使公民權，罷免案最終還是回歸到市民的決定。 罷韓案6月6日即將投票，在野黨懷疑中選會及跨部會動員罷韓，行政不中立，儘管中選會強調依法循例辦理，但在野黨仍不接受。 丁怡銘在行政院記者會表示，政府的目的是讓民眾能順利行使公民權，包括選舉或罷免，相信台灣民主已經很成熟了，最終罷免案能過不過，還是回歸到市民對市長滿意不滿意。 (中時 ) #公民權 #順利 #中選會 #行政院 #民眾 #罷韓 #丁怡銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓嗆辦「三山造勢」高雄市府首度表態了！ 09:212020/05/24 政治 分析罷韓手段 洛杉基用兩句話來形容「四賤客」！ 11:082020/05/24 政治 韓蓋牌後民調出爐 網震撼：罷韓崩潰了 10:502020/05/25 政治 網傳高雄淹水假照片 藍營將移交檢警調查 12:332020/05/25 政治 憂罷韓結果 藍營大老做民調...結果嚇死！ 11:122020/05/26 政治 催票不如預期？李正皓：罷韓團體慌了 17:152020/05/26 政治 蔡正元獻計救韓國瑜 重點竟在蔡英文身上 01:452020/05/27 政治 國民黨舉報罷韓團體發200元酒精噴霧 要法務部勿輕縱 11:422020/05/27 政治 反罷韓影片被下架 藍黨團轟幕後黑手操控輿論 14:062020/05/27 政治 罷韓疑賄選 王淺秋怒問：大家還記得他嗎？ 10:432020/05/28 政治 政治熱門新聞 韓國瑜錯了嗎？高雄年輕人終吐心聲！ - 政治 罷韓疑賄選 王淺秋怒問：大家還記得他嗎？ - 政治 蔣經國日記為何點名陳菊？趙少康爆驚人「真相」！ - 政治 韓國瑜接班人不是李四川？他黑馬竄出..大感意外 - 政治 罷韓為何爆黑道監票？趙少康嘆：韓粉… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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