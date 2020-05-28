罷韓案中選會及相關部會遭疑行政不中立，行政院發言人丁怡銘上午表示，政府的目的是讓民眾能順利行使公民權，罷免案最終還是回歸到市民的決定。

罷韓案6月6日即將投票，在野黨懷疑中選會及跨部會動員罷韓，行政不中立，儘管中選會強調依法循例辦理，但在野黨仍不接受。

丁怡銘在行政院記者會表示，政府的目的是讓民眾能順利行使公民權，包括選舉或罷免，相信台灣民主已經很成熟了，最終罷免案能過不過，還是回歸到市民對市長滿意不滿意。

(中時 )