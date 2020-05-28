北京上周宣布，將增加6.6%的軍費，並大幅刪減了其他預算。分析家說，這明確顯示：北京日益感受到安全威脅，將加強解放軍的軍事力量，好加以因應。
中國大陸國家主席習近平26日隨後強調，軍方「要堅持底線思維，全面加強練兵備戰工作，及時有效處置各種複雜情況，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護國家戰略全域穩定」。
據CNN新聞網28日報導，在新冠肺炎疫情衝擊下，中方受到近年最嚴重的經濟衰退，就在這時，北京額外承諾，將支持解放軍。
分析指出，2020年將是中方數十年來首度沒有設定經濟成長目標。去年北京把成長目標設在6%－6.5%。而國內生產毛額（GDP）成長6.1%，是近30年來最緩慢的一次。隨著經濟緊縮，外部壓力與日俱增。美軍頻頻在南海加強挑戰北京，其中包括4月不斷舉行自由航行演習，還有從本與與關島出動B-1轟炸機巡航等。
(中時電子報)
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