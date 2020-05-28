生技大廠利統股份有限公司與果利有限公司發揚無私大愛奉獻精神，提升新北市第一線消防人員防疫健康保護，於今天上午在新北市消防局南雅分隊捐贈防疫物資「長紓勉 Plus 乳酸菌」一批。

利統股份有限公司創辦人張天鴻博士表示，新冠肺炎疫情在全球蔓延，第一線防疫人員為防堵國內疫情擴散不遺餘力，讓人心疼他們的自我防護與個人健康。為此，利統股份有限公司與果利有限公司決定將國人自行研發，並獲得國際認證的「長紓勉Plus乳酸菌」作為公益捐贈，協助第一線防疫人員做好自身健康保護工作。

今天上午捐贈儀式由新北市消防局長黃德清受贈並回贈感謝狀，他表示，利統股份有限公司與果利有限公司默默耕耘，深受各界好評與肯定，衷心感謝其善行義舉，而今日捐贈本局「長紓勉 Plus 乳酸菌」500盒，提升消防局人員自身防禦力，安心的在一線崗位繼續守護市民的安全。

新北市消防局長黃德清受贈並回贈感謝狀，他表示，利統股份有限公司與果利有限公司默默耕耘，深受各界好評與肯定。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)