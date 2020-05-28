位於高雄市鹽埕區行政中心1樓的第五家社區公共托育家園於4月20日試營運開始收托，市長韓國瑜28日出席揭牌儀式。（林雅惠攝）

為了更友善爸媽們的托育環境，位於高雄市鹽埕區行政中心1樓的第五家社區公共托育家園於4月20日試營運開始收托，市長韓國瑜28日出席揭牌儀式，並向市民說明市府布建公共托育據點的成績單。

韓國瑜表示，搶救少子女化、廣設公共托育資源是高市府的重要政策，自他上任至今，調高生育津貼、增設4處公共托育家園，共完成設置17處公共托嬰中心、5處社區公共托育家園，並增設3處世代中心、1處育兒資源中心及1處定點臨托據點，幼兒是高雄市重要的小寶貝，未來也會陸續在大社、旗津、左營、永安、彌陀、美濃、鳳山及阿蓮等區持續建置8處社區公共托育家園。

此外，且市府為確保本市公共托育機構托育人員能穩定久任、提高兒童托育服務品質及營造友善托育職場，將於今年7月起提高公共托嬰中心（家園）及育兒資源中心托育人員薪資至每月3萬元，讓托育人員安心托育，希望透過托育服務的提供，建立高雄成為友善及支持育兒的宜居城市。

由於韓國瑜面臨罷免危機，出席記者會對記者詢問一律不回應，針對罷韓團體批里長「韓式詐欺」，要求里民填寫地址並簽名才能領取，變相強制亮票、降低投票意願；對此，高市新聞局長鄭照新回應表示，該里里長自2010年當選以來，超過10年時間該里都這麼做，原因是該里里長過去曾經被質疑過怎麼沒發放通知單，因此為求保險，他認為每一位都要留下能夠簽收的證據，且據了解，該里長與民進黨友人的交情，可能比其他政黨多，因此這指責完全是一個狀況外的烏龍爆料，是一個烏龍事件。

(中時 )