隨著國內疫情趨緩，交通部計畫推出「安心旅遊」方案，初步規畫補助欲刺激國旅買氣，民眾也紛紛走出戶外，東南旅遊表示，從5月連假過後，宜蘭及花東地區相關旅遊買氣提升約3成，自6月1日至12日推出「國旅遛一波」限定回饋，入住5星飯店、國內1日遊只要66元起，飯店包括宜蘭瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店、台北萬豪酒店、台中日月千禧酒店、嘉義阿里山賓館、高雄漢來大飯店等。

東南旅遊指出，為兼顧防疫與民眾的生活品質，衛生福利部鼓勵民眾可從戶外活動動起來，推行防疫樂活新態度，希望在維持個人防疫措施的情況下，參與各項戶外旅遊活動，以往6月開始至暑假結束是國人旅遊旺季，今年因疫情影響，民眾不能出國紛紛轉而安排國內旅遊，各地觀光景點陸續湧現人潮。

東南旅遊針祭出優惠刺激買氣，對全台知名旅遊區，推出「國旅遛一波」，5星飯店搶購只要66元；苗栗、宜蘭、台南等1日遊行程也只要66元，北部、中部、南部均有出發日，同場加碼南投、花蓮、台南、還有台東熱氣球節2日遊只要666元，讓預計出遊的民眾不用等補助申請，就可以在防疫之於，輕鬆省荷包、輕鬆出遊。

(中時 )