振興券拍板7月15日上路，行政院發言人丁怡銘今（28）日表示，振興券規模超過400億元，120萬中低收入將直接發給3000元振興券，行政院長蘇貞昌下周二（2日）舉行記者會，正式對外公布振興券實施細節。

另外，為了搶食振興券商機，包括公股行庫、國營事業都研議加碼優惠，例如刷3000元再送幾百元、千元優惠等，而據了解，百貨公司更將祭出大手筆，有可能推出「刷3000元送4000元」大禮。

對於排除電商，丁怡銘解釋，振興券最大目的是幫助受疫情影響的實體店家，因疫情期間，出門人潮確實變少，對店家打擊很大，而電商在防疫、紓困期間獲利相對較好，若一體適用，將失去政策意義，振興券希望能幫助受到疫情衝擊最大的實體店面、攤商為主。

行政院規劃振興券不排富，2300萬人都可每人支付1000元，兌換3000元振興券，民眾可到郵局、超商等領振興券的實體券，也可透過行動支付、電子票證和信用卡領取與使用。

對於振興券實施細節，丁怡銘說，行政院預計下周二舉行記者會正式對外宣布，振興券規劃「好用、好領、好刺激」，讓民眾以自己最方便的方式領用。

實體券方面類似百貨公司禮券，採「小面額」、「不找零」，購買時要實名制，不過實體券本身無記名，民眾可以私下自由轉讓、贈送。

信用卡、電子支付、電子票證「累計刷3000元、退2000元」；以確保民眾實際消費3000元的乘數效果。

(工商 )