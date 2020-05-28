為保障消費者購買新成屋的權益，北市法務局抽查建商成屋買賣定型化契約，3至5月共抽查10件銷售中心成屋建案的定型化契約，竟僅1家件案合格，不合格包含敦南學府、冠德為山丘等建案，目前已改正完成，法務局指出，如屆期未改正最高將被處30萬元罰鍰。

不動產交易金額龐大，為避免民眾購買新成屋時，掉入契約條文不平等陷阱，法務局抽查業者定型化契約，包含契約審閱期、買賣標的等11項，其中「付款約定」、「原設定抵押權之處理」及「建物現況確認書」是違規最多的樣態，而「大安傳家」和「國賓大里」製作的契約項目甚至完全不合格，現已改善更正。

法務局表示，「付款約定」違規情節有文字不完整，未定名款項的支付期間和方式，「原設定抵押權之處理」則是未揭示應記載內容且未有磋商機制，「建物現況確認書」的部分為5月1日起新規定，應記載「中繼幫浦機械室或水箱及行動電話基地台設施等資訊」。

法務局指出，民眾購屋簽約前應先上地政局官網，審閱房屋買賣契約內容及附件是否符合規定，若發現建商提供的契約違反規定，可要求修改契約條款，也可向成屋建案所在地縣市府反映，避免日後滋生交易糾紛。

法務局向建商呼籲，定型化契約應符合內政部訂頒的「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，若業者違反遭查獲，經限期改正且屆期未改正，依消費者保護法最高可處30萬元罰鍰。

(中時 )