繼一美系外資認為台積電(2330)受到美國對華為禁令影響，資本支出可能更保守，一家亞系外資最新報告也同聲，估台積電今年資本支出將下修，估將年減9%，但維持台積電優於大盤評等及目標價296元。

亞系外資認為，台積電受到客戶調整訂單、美國擴大圍堵華為影響，可能將部分設備訂單延到12月，預估台積電今年資本支出將年減9%。

台積公司於上季法說會中表示，預期今年資本支出在150~160億美元新高維持不變。

亞系外資指出，根據查訪設備供應商的結果，台積電可能將部分設備訂單從今年6月延後到12月，主要用於5奈米和7奈米製程，推估將影響2020年與2021年合計資本支出約50億美元至70億美元。

亞系外資預測台積電將調降2020年資本支出至135億美元，2021年資本支出將降至126億美元，也預期台積電可能下修營收目標；外資預估台積電2020年營收將年增8%，低於市場預期的年增15%至18%。不過，亞系外資認為調降資本支出對台積電獲利影響較小，維持「優於大盤」投資評等與目標價296元。

一家美系外資已發布報告表示，台積電受到美國緊縮華為禁令影響，資本支出恐更保守，但看好台積電技術領先及5G、AI等成長題材，目標價上修到333元，維持買進評等。

美系外資指出，台積電資本支出恐更保守，將今明年台積電資本支出預估值從150億美元、120億美元下修到136億美元、115億美元，2022年資本支出預估值則維持160億美元不變。不過，美系外資分析，台積電其他客戶例如超微、聯發科的產品標準化程度相對較高，目前並未受到美國限縮華為禁令的影響，有望彌補台積電的華為業務損失。

(時報資訊)