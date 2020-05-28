5G發展勢在必行，其成長性更可望引領全球走過景氣低谷，尤其是於5G發展中不可或缺的關鍵零組件、通訊元件、終端裝置等，更將於5G發展歷程中擔任領航者角色。元大投信認為，在後疫情時代，鎖定5G產業鏈中的「關鍵科技」，更能迎頭跟上5G製造商的發展脈動，先行掌握5G浪潮前鋒。

5G科技的應用領域非常廣泛，涵蓋了交通運輸、製造業、醫療、農業、能源、以及許多目前尚未看見的新興產業，而領先者將擁有獲利及話語權，根據statista預估，全球5G用戶數將呈現爆發性的成長，預期2025年時5G用戶將超越25億戶。

5G發展範圍包羅萬象，包括基地台、行動裝置、自駕車等，乃至於智慧家庭與智慧城市的實現，需要的裝置或設備零組件也相當廣泛。元大投信也預計6月10日至6月16日展開募集「元大未來關鍵科技ETF」（00876）。其追蹤iStoxx全球未來關鍵科技指數，瞄準5G產業中深具「硬實力」的零組件廠商，在國家配置上著重於製造及設計大國，產業配置專注在中上游製造商。

(時報資訊)