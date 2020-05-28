彈簧床掉在國道上，造成7部車輾過受損。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彈簧床掉在國道上，造成7部車輾過受損。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

又是載貨物不綁妥肇禍，這次飛來的是廢棄彈簧床，在23晨砸在國道1號彰化路段，有7輛車閃避不及，直接輾壓過去，有輛車子受衝擊，還彈起來，更有3輛底盤零件等、車子保險桿損壞，讓駕駛驚嚇又氣憤，「要命啊！誰這麼害人的，警方調閱沿線監視器追查，28日找到掉落床墊車輛，依法開單告發。

警方表示，李姓男子23日凌晨零時許，開車載女友行經國道1號南下200公里彰化路段內側車道，突然眼前看到一塊彈簧床橫阻路面，根本來不及閃躲，只好駛過去，車子卻受衝擊，霎時彈飛起來，將車駛往路肩，卻發現「禍不單行」，前方路肩也車輛因輾壓受損停放，連同一起報警。

李男指出，車子送修車廠，保險桿、水箱、通風網、導流板、水箱架、散熱器等10多處受損，維修收費10萬元，「真是飛來橫禍，賠了錢，更怕危害生命安全啊，一定要求償，不能再發生這種事了，或者不堪設想啊」

國道三隊，接續又有多輛車輾壓到彈簧床，駛往路肩停放

，至少7輛車受害。根據道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定，車輛所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者，處汽車駕駛人3000元以上9000元以下罰鍰，掉落物如果道至傷亡，還將追究究刑事責任。

(中時 )