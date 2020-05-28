「豆導」鈕承澤2年前捲入涉性侵女助理案，去年遭地檢署以強制性交罪起訴，今年4月一審結果出爐，被判4年有期徒刑。最近鈕承澤拚上訴，媒體報導理由曝光，他指自己在劇組中強勢，不受他人喜愛，女方或因受同儕壓力，無法明白表示交往。

鈕承澤2018年11月邀劇組到家裡聚會，卻傳出指侵女助理，台北地方法院依強制性交判刑4年，指出依證詞可知鈕承澤和女助理先前沒情愫，要發生關係時女助理更依緊閉雙唇，不肯妥協，依鈕承澤社會經驗，不可能不知道對方不願意，卻仍硬上得逞。

合議庭也指出，鈕承澤在全案審理期間以「酒醉斷片」、「戀愛的開始」解釋自己的行為，又稱是雙方對關係認知不同才有衝突，還透過媒體表示：「我希望她很好，我很喜歡她」，強調雙方存有男女情愫，傷害女助理身心甚鉅。

據《聯合新聞網》報導，鈕承澤上訴仍強調女方在過程中並無表達拒絕，又因鈕承澤平時強勢、風評不佳，女方可能擔心明白表現欲交往會遭受壓力，又因擔心發生關係一事被大家知道，才稱是被紐承澤強迫，而聚餐時女主管曾試探追求方面的話題，女方當時面帶微笑沒有正面回絕，認為提告動機不單純，故此請高院撤銷原判決。

(中時電子報)