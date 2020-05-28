恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.；NASDAQ：NXPI）宣佈，在其年度股東大會（Annual General Meeting；AGM）上，以壓倒性多數同意任命現年51歲的Kurt Sievers擔任執行董事暨執行長，該任命即刻生效。Sievers亦將持續兼任恩智浦總裁，其自2018年起即擔任該職務。

恩智浦董事會主席Peter Bonfield爵士表示：「我們很高興代表恩智浦董事會正式歡迎Kurt成為恩智浦下一任執行長。Kurt已展現領導恩智浦邁向未來的傑出能力，我也對Kurt充滿信心，相信他能帶領恩智浦度過當前無法預測的變動環境。Kurt深具各業務領域的專業知識、對創新的熱情以及與恩智浦投資者、客戶和全球員工聯繫溝通的能力，使其成為未來延續公司成功策略的最佳人選。」

Kurt Sievers表示：「我很榮幸能夠獲得領導這家頂尖公司的機會。恩智浦自2006年創立以來，是讓我一直倍感驕傲的公司。儘管我們正處於前所未見的時代，我對公司的成功策略深具信心，該策略旨在發展並在獲利前提下，達成市場領導地位和高度區隔的業務成長，並持續培育創新合作的文化。我期待與公司最優秀的團隊繼續合作，並承諾在應對疫情期間，致力確保每位員工的安全福祉。我很驕傲大家在這個時期依然奉行和聚焦在該策略上，也深信在疫情結束後，我們將更為強大，引領恩智浦邁向光明未來。」

Sievers從2018年9月起擔任恩智浦總裁，負責管理恩智浦所有業務領域。Sievers於1995年加入恩智浦前身飛利浦半導體（Philips Semiconductors），並迅速晉升擔任眾多市場領域的行銷與銷售、產品定義與開發、策略和綜合管理等領導職位。

Sievers自2009年起成為執行管理團隊的成員之一，在恩智浦高效能混合訊號策略的定義和實施扮演關鍵角色。2015年，Sievers在恩智浦和飛思卡爾半導體的合併發揮關鍵影響力，幫助恩智浦成為全球領先的半導體公司之一，同時亦是當之無愧的汽車半導體產業與安全邊緣處理領導企業。

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