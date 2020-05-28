連續多天大雨不斷，只要一出門就渾身濕透，真的讓人好厭世！更可怕的是，在這樣高溫、高濕的環境中，尤其最愛攝氏20~30度的潮濕環境，此時黴菌孢子就會漂浮在空氣之中，隨時附生在各種物品上，接著長出菌絲進行大量繁殖，許多人第一個想到的就是香港腳，皮膚科趙昭明受訪時表示，下雨天最忌諱穿雨靴，因為密不透氣，一旦進水2個小時之內黴菌就會在鞋子裡生長，很容易導致香港腳、灰指甲，比較好的選擇是穿涼鞋、拖鞋，再視個人需求更換球鞋或皮鞋，但淋濕之後仍要記得擦乾，尤其不可漏掉腳趾之間的縫隙。

下雨天的穿著也大有學問，最好選擇寬鬆、透氣的衣服，因為過於貼身的衣物萬一淋濕、或出汗，如果沒辦法排汗就更容易滋生黴菌，因此內褲是最危險的衣物之一，因為不太可能非常寬鬆，又經常處於潮濕的環境。醫師私下透露，每到梅雨季就會出現很多包皮環切手術的病人，主要是因為連日下雨使得包皮內更加不透氣，黴菌滋生因此導致「命根子」發癢、發臭，最後只能「挨一刀」除去包皮，才能減少黴菌感染的問題。同樣的道理也適用於女性私密處，容易導致陰道炎、感染等疾病。

保持乾燥還是最重要的關鍵，建議內褲清洗後要確定曬乾，可用烘衣機或吹風機處理之後再穿上，也避免穿上牛仔褲、內搭褲這類緊身不透氣的褲子，可以選擇寬鬆舒適的裙褲，較能避免黴菌滋生。

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(中時電子報)