《環球網》報導，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院27日（溫哥華當地時間）公布了孟晚舟引渡案的第一個判決結果，認定華為公司副董事長、財務長孟晚舟符合「雙重犯罪」標準，因此對她的引渡案將繼續審理。對此，中國駐加拿大大使館在推特上發布聲明回應，陸方對相關決定表示強烈不滿以及堅決反對，並已向加方提出嚴正交涉，聲明駁斥加方協助美國打壓華為，聲明要求，大陸再次敦促加方認真對待陸方的嚴正立場以及關切，立即釋放孟晚舟女士。

據了解，在長達23頁的裁決書中，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院大法官拒絕認同孟晚舟一方的辯護論點，也就是「雙重犯罪」的指控「本質上是政治性的」，孟晚舟「在加拿大不構成犯罪」，應立即中止引渡進程，還孟晚舟以自由。

相反地，他認定並原文引用了起訴方「孟案的本質是欺詐」意見，認為孟應對華為「涉嫌違反美國制裁條款和伊朗方面交易」負責，而這種行為會對加拿大境內的企業和個人利益構成侵害。

(旺報 )