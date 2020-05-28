行政院長蘇貞昌今（28）日在行政院會表示，近期受惠梅雨挹注，使水情獲得改善，民生、產業、農業後續用水無虞、可充分供應。請經濟部持續與各部會共同努力，在年底枯水期前預先蓄存足夠用水，監看水情、審慎調度，同時目前汛期已至，亦務請加強戒備。

行政院長蘇貞昌聽取經濟部「水情現況與展望」報告後表示，今年春雨降雨偏少，感謝相關部會協力合作，透過節水、調度、預測降雨及人工增雨等措施，維持枯水期民生、產業及農業供水正常，使防疫用水未受影響、一期稻作順利供灌收成。

蘇貞昌表示，時值台灣進入振興階段，經濟部規畫推動各項水資源建設，包含辦理水庫清淤、汰換老舊管線減少漏水，系統性提升供水效能等工作，請加速、加快辦理，順勢擴大內需產業、推動經濟成長，並將水資源視為重要戰略物資，進行全面且具遠見的長期規畫。

經濟部表示，近年推動前瞻水資源政策、精緻管理用水及調度備援工程已有明顯成效，加上近期梅雨鋒面挹注，主要水庫蓄水量持續回升，民生及產業用水存量已達3個月以上，用水充足。

隨著時序進入汛期，經濟部表示，已完成設施安全檢查、閘門啟閉及警報測試等防汛準備。若遇颱風降雨，將運用科學化降雨預測及精進水庫操作，兼顧減洪及蓄水利用，在下次枯水期來臨前盡量蓄滿水，並加速推動各項水資源開源、節流、調度及備援工作。

(時報資訊)