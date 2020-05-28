是德科技（Keysight Technologies Inc.）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布與默升科技（Credo）共同推出經濟有效的400GE至100GE測試解決方案，使得資料中心營運商能夠透過400 Gigabit乙太網路（400GE）測試埠，連接並測試舊式100GE網路設備。

該解決方案由是德科技 Ixia AresONE 400GE高效能型第1到3層測試系統，以及Credo HiWire主動式乙太網路纜線（AEC）技術所組成。前者基於PAM4 信令技術，可透過後者與 100GE 網路設備埠互連，以便進行信號速率轉換及前向誤差修正（FEC）轉換。

目前資料中心營運商已廣泛部署成熟的100GE不歸零（NRZ）技術， 然而高速400GE技術的問世，創造了全新的混合信令、混合FEC，及多速率環境。 這樣的新環境，使得資料中心業者面臨前所未有的挑戰，因為他們必須利用現有的100GE NRZ信令式切換埠技術，將PAM-4 400GE和100GE切換埠進行整合。

是德科技與默升科技合作開發的測試解決方案，讓PAM4和NRZ編碼信令技術能夠互通， 進而消弭了測試配置潛在的相容性問題，並且改善了整體效能驗證和品質。AEC纜線技術可執行必要的轉換，以實現 PAM4編碼埠與NRZ編碼埠的互通性。該解決方案可在4x100GE速率模式下，透過一個400GE QSFP-DD PAM4埠，對4個100GE NRZ埠進行測試。

是德科技網路應用與安全事業群產品開發副總裁Ram Periakaruppan表示：「今天，資料中心營運商面對著一個複雜的環境，因此需要善用既有的投資和資產，來因應未來的挑戰。Keysight Ixia AresONE 400GE測試系統可在高密度測試平台上，支援Credo互連技術，使得資料中心營運商能夠透過400GE PAM-4 埠，加速對100GE NRZ裝置和網路基礎設施進行驗證，進而滿足未來需求。」

此整合式解決方案具備Credo HiWire AEC，讓網路機架設備的配置變得更靈活。 資料中心業者可安裝400GE埠，並在有需要時隨時與舊式100GE NRZ埠互連。Keysight Ixia AresONE 400GE和Credo HiWire SERDES速率變換及PAM4-to-NRZ轉換技術的組合，大幅降低了整體測試成本，遠比採用光學收發器技術的測試配置低很多。是德科技和默升科技皆為HiWire Consortium聯盟的成員。HiWire Consortium是一個非營利性組織，致力於推動AEC技術在各個應用領域的廣泛運用，此解決方案正是其中一例。

默升科技業務開發副總裁Jeff Twombly 表示：「是德科技Ixia AresONE 400GE測試解決方案配備4x100GE埠，擁有對multi-terabit分散式分類機箱網路進行驗證所需的測試規模與效能。 我們很高興看到是德科技採用HiWire AEC互連解決方案，打造一套創新的尖端資料中心解決方案。」

(工商 )