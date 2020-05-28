直銷居家餐櫥貿易商凱羿-KY(2939)28日股東會通過去年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利4.5元。凱羿-KY董事長蔡謀燦指出，隨著全球疫情趨緩、主要客戶庫存消化完畢後，六月營運可望恢復過往水準，下半年新鍋具產品推出，加上防疫商品持續熱銷，全年營收與獲利均有望較去年好。

凱羿-KY受中美貿易戰影響，2019年全年營收22億元，年減28.19%，稅後純益2.36億元，年減53.32%，每股純益5元，而今年1~4月營收6.52億元，年減22.4%，但4月營收2.86億元，年增30.97%、月增187.11%，已明顯回溫。 蔡謀燦直言，因為疫情影響，今年至目前為止營收表現確實不及去年，今年2月開始布局口罩銷售，原本可搶疫情商機，但由於歐洲當地法規修改，因此出口受到延宕，額外獲利沒有進來，否則純益表現會更漂亮，凱羿-KY今年首季每股純益0.80元。

蔡謀燦說，美國封城防疫期間，宅經濟發燒，電視購物大幅成長，但客戶主要都在清庫存，在主要客戶庫存清理完畢後，6月營運表現可望恢復過去水準，下半年新產品出貨就可啟動，除了日常銷售以外，客戶也有備庫存的需求，因此拉貨的爆發力會更強，其中更包含積極布局的防疫商品口罩、額溫槍、空氣清淨機等相關產品，有望成為營運新動能。 根據2019年財報凱羿-KY各市場的營收比重仍以美國6~7成為主，歐洲有2成，台灣與中國內銷約1成，接下來會更著重美國以外的市場開發，分散風險，期能在營收增加的同時，市場比例更為均衡。

(工商 )