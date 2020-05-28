外交部長吳釗燮在接受美國媒體專訪時，談到「港版國安法」通過後，「如果香港倒下，我們不知下一步會怎樣，可能就是台灣。我們對此非常慎重，試圖保護自己。」此話一出，被外界解讀為吳釗燮指中共下一步將武統台灣，外交部今（28）聲明澄明，吳的回答是回應主播的提問，並未斷言中國大陸將武力犯台。

外交部澄清說，吳釗燮在美東時間26日晚間接受美國《福斯新聞》直播節目訪問，當主播MacCallum詢問，是否認為中國可能在此期間對香港或台灣採取軍事行動時，吳回答「擔心中國會對台灣採取軍事行動」，並未斷言中國大陸下一步會武統台灣。

吳釗燮當時說：「中國政府正嘗試將自身的規則強加於香港，雖然中國政府承諾香港『一國兩制』50 年不變，但他們現在試著要完全接管香港政府。我們也擔心中國會對台灣採取軍事行動，這也是我一直以來所言，當中國政府在國內面臨危機時，最好的方式是對外尋找代罪羔羊，而台灣很容易成為中國的代罪羔羊，我們很謹慎關注，也不希望中國認為如此脆弱，以致其可輕易在短時間軍事接管臺灣，因此我們尋求美國及全世界的外交支持，同時也強化自身防禦能力以嚇阻中國。」

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(中時電子報)