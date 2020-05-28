患者因腹部疼痛經楊國君診所緊急轉診至苗醫救治；次日楊國君醫師(右)應邀至苗醫，聽取主治醫師翁文龠(左)說明病情及治療情況（部立苗栗醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

楊國君醫師(右三)由苗醫急診室主任蔡昌宏(右二)和外科翁文龠醫師(左一)陪同，至病房探視經由其診所轉診至苗醫住院治療的湛先生(左二)。（部立苗栗醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

中央健康保險署積極推動分級醫療與雙向轉診，衛福部苗栗醫院配合政策，與縣內50多家基層院所簽署醫療合作，建構完善的雙向轉診服務網，提供鄉親就近、便捷、優質的醫療服務。

苗栗醫院指出，日前1名52歲湛姓男子，因腹痛腹瀉發燒至苗栗市診所求診，經診所醫師診察發現病況緊急，立刻開立轉診單，連繫安排轉往部立苗醫急診室就醫；經苗醫急診醫師檢查診斷為「急性膽囊炎」並安排住院，由醫學中心新光醫院支援派駐苗醫的外科醫師翁文龠接手主治，再由放射診斷專科醫師胡廷威進行膽囊穿刺引流術治療。

隔日診所醫師應邀至苗栗醫院，與主治醫師討論、交流患者病況和治療情形後，一起到病房探視患者，湛男見到熟識的家庭醫師非常開心，並對診所及時轉診、苗醫主治及手術改善病情，表達感謝，湛住院治療3天後，順利康復出院。

苗醫院長李明輝指出，落實「醫療分級、雙向轉診」，可以促進醫院、診所各司其職、分工合作，讓民眾能獲得更妥善的醫療照護，部立苗醫經評鑑為區域級醫院，不僅提供核磁掃描MRI等高貴醫療儀器，讓基層醫院代檢使用，並持續響應社區醫療群聯合執行中心，加入家庭醫師整合性照護計畫合作醫院，推展建立苗栗地區醫療照護品質提升及轉診機制。

李明輝表示，健保署近年所建構的電子轉診平台、居家照護等各項資訊共享網絡，已強化院際間就診資訊流通，落實雙向轉診制度，減少重複檢查及治療，並加速醫院病床的運用。

他提到，為建立友善的轉診管道，苗醫社區健康中心特別成立轉診組，提供基層醫師即時掌握轉診病人的病情診治資訊，並設有轉診個管師，以專人協助轉診就醫民眾掛號、看診等快速、便利的服務，此外，透過轉診就醫的民眾，還可減少部分負擔。苗醫轉診諮詢服務專線：037-261920轉1116，歡迎鄉親多加利用。

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