北市萬華區康定路商圈長期以來存在「一樓一鳳」，業者利用出租套房經營色情應召，警方27日晚間持搜索票破獲2處應召站，逮捕外籍賣春女子14人，以及嫖客4人，分別依妨害風化、社會秩序維護法裁處。

萬華破獲8國聯軍應召站。(李文正翻攝)

警破萬華區多國聯軍站壁 共逮14應召女4嫖客。(李文正翻攝)

應召業者長期在康定路、西昌街等處承租套房，作為賣淫處所，曾有剛上任分局長「微服出巡」遭「站避」詢問是否要輕鬆一下，甚至還有應召女沿街騷擾住戶等情事，警方經連日蒐證，向法院申請搜索票，27日晚間7點多，趁業者吃飽飯準備上工，一舉破獲2間應召站。

警方調查，拉客的應召女以每15分鐘1500元從事性交易，屋內擺放保險套、潤滑劑、監視器等物品，為了避免遭查緝，還有裝設監視器，交由專人監看把風，警方昨衝入應召站內，發現14名泰國、寮國等籍女子，以及工作人員4人。

警方發現應召站利用東南亞「雞頭」，在當地尋找願意赴台應召女，以觀光簽證入境後逾期居留，賣淫所得則由業者與應召女對分，遭逮的14人當中有10人逾期，依法由移民署收容，4名業者則依妨害風化法辦，嫖客則依社會秩序維護法裁處。

(中時 )