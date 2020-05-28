國立嘉義大學高姓女助理教授，3年前多次藉由參加國內學術研討會、研習活動，實際上卻沒有報名或該活動沒有舉辦，而虛報8筆差旅費，詐領共1萬0772元，嘉義地方法院依詐欺罪判刑3月，易科罰金約9萬元，緩刑3年。全案可上訴。

法院還判高老師於判決確定之日起1年內支付公庫6萬元，沒收犯罪所得1萬0772元，並接受嘉義地檢署舉辦的法治教育課6場次。

嘉義大學表示，高助理教授自2015年8月1日起在民雄校區任教至今，未兼行政職，會協助學校推動行政工作，表現良好，無懲處紀錄，此案判決確定後，不排除開系、院及校教評會，研議懲處。

法官判決指出，高老師以參加「嘉義大學106學年度鼓勵教師赴公民營機構增能實施計畫」為由，自106年12月18日至12月20日，陸續以搭 汽車捷運、火車、高鐵等交通費用，申請840元至2090元不等共8筆國內差旅費。

判決指出，高老師擁有國外心理學博士學位，月領高薪，卻虛報詐領差旅費，且尚未繳回嘉大，犯案初始否認犯行，審理期間才坦承犯行，審酌其犯後態度，依法量刑，簡易判決3月徒刑，如易科罰金以1000元折算1日，緩刑3年期間保護管束。

(中時 )