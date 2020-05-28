二極體廠—德微(3675)垂直整併亞昕，效益開始顯現，亞昕正式進入獲利，成為德微獲利成長的推手，德微也持續擴大車用及特殊小訊號封裝業務，德微董事長張恩傑表示，2019年為公司營運谷底，由於德微廠區在台灣，且Diodes力挺公司，可望成為中美貿易戰受惠者，隨著整併亞昕及其他業務佈局發酵，公司業績可望自今年展現成長力道，未來業績可望逐年成長。

德微於2018年取得亞昕60.11%股權，開始對亞昕進行調整，經過一年多的努力，終於見到成果，讓亞昕從過去每個月虧損1000多萬元轉虧為盈，德微也在今年初再取得亞昕39.39%股權，目前持股已拉升至99.5%，隨著垂直整合效益顯現，亞昕成為德微獲利的推手。

近期中美關係緊張，德微因廠區在台灣，反而成為受惠者，張恩傑表示，由於德微是台灣廠，無論是賣大陸或是美國都沒有問題，目前公司已有部分產品出貨美國，在大陸部分，公司自動化生產比重高，技術及製造成本優於大陸同業，整體來說，中美貿易戰對公司是正面的。

在新產品部分，德微除現有產品，亦開始佈局MOSFET及特殊小訊號等5G高階產品，並切入車用相關新產品，相關新產品佈局可望陸續發酵，為公司未來營運增添新動能。

全球新冠肺炎疫情衝擊各產業，德微因廠區均在台灣，且各產品線受惠於遠端生活需求，業績表現，第1季稅後盈餘為2244萬7000元，較去年同期成長23%，單季每股盈餘為0.51元；累計前4月合併營收為5.27億元，年成長10.09%。

張恩傑表示，2019年是公司營運谷底，現在公司技術及產品比往年更紮實，隨著佈局逐步發酵，未來營運很樂觀，可望逐年成長。

(時報資訊)