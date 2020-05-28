DRAM廠南亞科(2408)今日舉行股東會，總經理李培瑛表示，居家上班、線上教學等宅經濟需求可望延續至第三季，預期第三季DRAM合約價有機會持續走揚。另針對美國擴大圍堵華為一事，他表示不評論客戶，但南亞科將會在法規許可範圍內，盡量配合客戶需求。

南亞科上半年受惠宅經濟，帶動雲端、網通與個人電腦需求強勁，獲利回升。他於會後表示，居家上班、線上教學等宅經濟需求持續，目前相關需求依然不錯，並可望延續到第三季。至於手機市場第二季需求不好，第三季能否好轉，仍待進一步觀察，亦預期第三季DRAM合約價仍有機會持續走揚。

他接著表示，疫情發展與中美貿易摩擦是未來產業最大變數，不過，他認為這些因素對產業都僅是短期影響，因DRAM是各項電子產品的關鍵零組件，隨著應用市場正向發展，供應商也理性，產業長期發展健康。

南亞科今年第一季獲利好轉，稅後淨利19.28億元，季增近5成，每股純益0.63元。南亞科於上季法說會中預期，第二季出貨將持平，產品平均售價可望較第一季微幅增加。南亞科今年首季銷量季增11%至13%，平均售價持平，營收144.19億元，季增9.9%。稅後淨利19.28億元，季增49.9%，每股純益0.63元。

南亞科今日舉行股東會，去年每股純益3.23元，並決議每股配發1.5元現金股息，殖利率約2.45%。

(時報資訊)