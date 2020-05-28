有媒體批露，海軍已在日前完成向美採購岸置機動型魚叉（Harpoon）飛彈系統的「武器整體獲得規劃書」，未來計畫將採購10餘套魚叉飛彈與相關配套系統，民進黨立委蔡適應質疑國防部為何需要外購?國防部軍備副部長張哲平表答詢時指出，經模擬試算過發現我方飛彈數量仍缺乏，希望能快速提升戰力。

張哲平上午在立法院證實，我國已向美方要求購買機動岸置魚叉飛彈系統，全案若順利進行，新型飛彈將自民國112年返台服役，未來將編制海軍海鋒大隊。

張哲平坦承，根據模擬分析，我方生產量能尚不足，經國防部和中科院研究，若我方要能達到殲敵50%數量，目前我方飛彈的產能數量略有不足。

不過中科院長張忠誠則替中科院背書表示，美製岸置魚叉飛彈與雄二飛彈是同等級飛彈，雄二是次音速飛彈，速度、射程距離都略優魚叉飛彈，即便如此，中科 案還是會配合國防部政策。

儘管我有中科院研製的岸置雄風二型與三型飛彈，但數量不夠，國防部今日在立法院證實，國軍有意向美採購魚叉飛彈系統，且未來可能部署於海軍海鋒大隊，若美方同意，預計112年就可以獲得。

國防部副部長張哲平在立院備詢。呂昭隆翻攝。

國張哲平說，我們要達到殲敵50％，現在缺數量，所以要向美採購，迅速提升戰力。立委蔡適應追問，魚叉飛彈和雄二飛彈特性雷同，若採購此裝備，將部署在哪裡？海軍參謀長敖以智表示，將部署於海軍海鋒大隊。

中科院長張忠誠表示，魚叉飛彈跟雄二飛彈同等級，雄二飛彈的射程、巡弋速度比魚叉飛彈好，但魚叉飛彈車輛為自走車輛，雄二飛彈採用拖車，因此論機動性，雄二略遜於魚叉，但飛彈性能而論，雄二較為優異。

不過，張忠誠不願說明中科院一年可量產幾枚雄風飛彈。

(中時電子報)