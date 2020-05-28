高雄近日因受5月梅雨季強降雨影響，多處出現積、淹水問題，也讓高雄的水患問題再度引起討論，就有網友發文詢問「高雄換陳其邁上來，就能解決淹水嗎？」，其他網友也紛紛表達看法。

高雄今早降下大雨，岡山地區傳出積水災情，韓國瑜說，凌晨因豪雨積水快速，造成大排宣洩不及，才一度造成水滿溢到岡山興南巷，現在已全部消退。他對第一線治水人員的辛勞，表達衷心感謝，韓國瑜也提醒近日台灣南部有豪大雨，若若遇淹水或水利設施災情，可撥打免費服務專線1999，市府將立即派員搶修及協助。

對於高雄近日傳出積水情形，網友在批踢踢論壇以「高雄換陳其邁就能解決淹水問題？」為題發文，詢問廣大網友，「若6月6日罷韓真的成功，高雄就會超英趕美嗎？若補選民進黨是陳其邁，就算成功接任，那高雄就不會淹水了嗎？他希望大家不要因為反對韓而反對，這樣很無聊」。

網友在批踢踢論壇發文，對高雄市長韓國瑜若被罷免，換陳其邁是否能解決淹水問題討論。(圖/本報資料照)

其他網友也紛紛表達意見，認為「不能」的網友說，「下大雨還是會淹，水患沒有長時間防治建設，處理不完」、「不能啊，淹水問題歷經藍綠，本來就不好解決」、「不能啊！換誰都一樣」、「不能，高雄地下排水道規劃就那樣，除非砸錢換管」、「台北市面積小高雄十倍，治水預算多不曉得幾倍，都無法完全解決淹水了，還用問？」。

但也有一派網友認為，「陳其邁雖然無法根治水患，但他應該不會亂開支票」、「不能，但陳在其他方面會做出政績」。

(中時電子報)