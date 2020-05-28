美國國務卿蓬佩奧向國會表示，美國不再視香港為「自治區」，不再繼續享有美國法律賦予與1997年以前相同的特殊待遇，可能導致香港無法享有美國在貿易上給予的特殊待遇。此外，據路透社引述美知情官員指出，川普政府也正在制定一連串方案懲罰大陸強推港版國安法，包括制裁、新增關稅以及進一步限制陸企，但恐讓香港全球金融地位受威脅。

報導指出，雖然美國總統川普稱聲若通過港版國安法，將會有「強力回應」，但並未透露具體內容。不過一名要求匿名的官員表示，雖然美國尚未對此做出最終決定，不過官員們建議美國的反制程度，仍須視中共實施計畫中的港版國安法的程度。

報導引述兩名知情人士表示，美國初期可能採取的手段為對參與執行擬議立法的陸官員、政府和安全部門及公司進行制裁。美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）也表示，美國可能採取的應對手段是「全面性」的，包括簽證與經濟制裁；雖然他不願進一步說明，但表示將調整措施以減輕對香港人和美國企業的影響，並表示「北京若改變行為的話，將會被列為可能目標；我們並不希望北京出爾反爾」。

美官員表示，另一正在考量的方案是停香港对美国出口的优惠关税税率，不過此政策將讓香港商品置於與川普對陸商品徵收的同等級的關稅。此外，一名國會助理表示，行政部門也正考慮對總部設於香港、藉由特殊地位享受待遇的陸企實施更嚴格的限制，例如在美國市場進行貿易的陸企進行更嚴格的註冊審查。

不過，由於在香港的公司享有進入大陸與東南亞市場的權利，美企擔心華府不再承認香港特殊地位，恐影響雙邊貿易各個領域。報導稱，川普有權酌情廢除香港的所有特權，部分或全部廢除，但至於具體如何，史達偉僅表示「我們會明智地實施」。

另外川普政府內也存在一種想法，即是可能會給大陸設定最後期限，可能是幾個月、甚至一年後，讓北京改善香港的政治局勢，否則將面臨失去香港的特殊地位。但目前還不清楚這一想法是否獲得支持。

(中時電子報)