于美人27日主持衛視中文台《請問你是哪裡人》，談到一雙原本在國外求學的兒女，因疫情攪局返台，兒子本來在瑞士念飯店管理，計畫到西班牙飯店實習，但疫情嚴重，改在台灣餐廳實習卻意外有大收穫。女兒則在英國倫敦大學念建築系，現在則返台改為線上授課，後續動向仍在觀察。

于美人表示：「兒子實習後，跟我說收穫非常大，他實習一個月是在學校讀一學期沒辦法得到的收穫，他說看到很多精采的人，每個人都有自己的勵志故事。」至於餐廳老闆是否知道實習生是于美人之子，她笑說：「我不准他說媽媽是誰，因為這個實習是透過朋友介紹的，所以不准他丟臉。」兒子實習有支薪，每天工作時間為下午2點到晚上11點。

于美人主持《請問你是哪裡人》。(衛視中文台提供)

談到女兒的學業，于美人提及，「英國的學校，目前只有劍橋說到明年都是線上教學，其他學校還沒宣布，但她的同學大部分都決定先休學1年，這是1個備案，老實講，目前都沒很清楚的政策出來，我們也在評估。」疫情雖然影響全球，但每個人也多了時間在家生活，她笑稱這段時間在寫書，新書類似文字速讀本，「希望大家重新找回書寫的感覺，每冊很薄寫完就可以丟，7月一定會出。」

(中時電子報)