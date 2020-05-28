私校工會日前要求教育部依法指派人員暫代台灣觀光學院校長，教育部近日回函表示已經遴聘文化大學教授何曜琛擔任校長，任期從今年8月1日至2023年7月31日止，為期3年。

私校工會理事長尤榮輝28日展示私校工會及教育部函文各一份，5月21日是私校工會請求教育部依《私立學校法》第42條，指派適當人員暫代台灣觀光學院校長。私校工會指出，校長出缺時，學校法人應於6個月內另行遴選；若未在規定期限內遴選，或是遴聘者的資格不符，學校主管機關也就是教育部應於3個月內重新遴聘。若屆期未完成遴聘或是遴聘者的資格仍舊不符，教育部應指派人員暫代校長。

私校工會表示，由於台灣觀光學院助理教授梁琬如從去年8月1日以未符資格代理該校長已超過9個月，超過前述各項遴選期限，因此函請教育部依法指派人員暫代台灣觀光學院校長。

教育部26日回函表示，有關台灣觀光學院校長出缺，教育部已經多次函請學校遴聘合格校長，校方也已展開遴選程序，遴聘文化大學教授何曜琛擔任校長。考慮學校授課期限，教育部已於11日回函同意何曜琛任期從今年8月1日至2023年7月31日止。

位於花蓮壽豐的台灣觀光學院於2018學年獲得台灣運動彩券公司接手經營，不過根據媒體報導，近日因為新冠肺炎疫情影響賽事，運彩公司受到衝擊，低調退出台灣觀光學院經營。

(旺報 )