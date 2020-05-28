正德（2641）28日召開2020年股東常會，由董事長蔡邦權主持，會中通過盈餘分配案，決議每股配發股票股利0.1元、現金股利0.1元，合計股利0.2元。若以正德昨天收盤價6.24元來看，殖利率為3.2％。

正德2019年合併營收達7.87億元，稅後淨利0.81億元，EPS為0.53元。船隊規劃上，去（2019）年有四艘新船加入營運，分別於3月及10月簽約斥資購買載重噸數4.2萬噸及2.8萬噸散裝貨輪，並於4月及11月下旬加入營運行列，同時已簽妥長約鎖住獲利，年底總計自有船舶數為14艘。

除自有船隊外，正德也與國外同業策略性結盟，合資購買船舶，8月及9月各有一艘輕便極限型船交船、出租運作，可挹注獲利表現。在去（2019）年力求在現金收支平衡下降低負債比率，集團船舶在長短租策略應用下，鎖定獲利及避免市場波動造成風險。

今年初因新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，及環保法規的實施造成第一季散裝航運市場氣氛低迷，但近期油價暴跌，有利航商營運成本大幅下滑，散裝航運市況已見觸底復甦。雖然新冠疫情影響上半年表現，下半年市況有待觀察疫情變化，但可確定的是在全球確診人數持續下降，油價徘徊在低檔，加上第三季進入海運旺季，因疫情遞延的需求將使市場逐步加速回復至合理水準，不過，第三季以後北半球穀物和煤炭運輸旺季，市場反彈力度將增強，主要產業關鍵在市場拆船增加，將有利市場行情持續走高，散裝船的運價及租金可明顯改善，展望2020年下半年散裝航運市場可望復甦穩定緩升。正德第一季稅後淨利0.25億元，每股盈餘0.17元。

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