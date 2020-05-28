今年以來外資持續加碼華擎(3515)，持股比由年初的3%，倍增至日前7%以上。伺服器需求從短線來看受惠宅經濟而加溫，中長期則有5G題材加持。華擎日前公布4月營收13.3億元，月增17%、年增8%，主因為伺服器受惠於首季的供給遞延，以及影音串流及WFH需求提升，使得訂單狀況優於預期。

展望第二季，法人認為Intel近期推出第10代桌上型處理器Comet lake及400系列的主機板，由於腳位不相容(從1151腳位提升至1200腳位)，因此將推升換機需求；而AMD的B550系列主機板也將在6月上市，由於主打中價位的主流價格帶及PCIe 4.0，亦將帶動需求提升，整體來說，5~6月營收可維持在4月的高檔水準，預期Q2營收將達39億元，季增9%、年增36%，EPS上看1.9元。

華擎為和碩(4938)持股56%的子公司，早期主要業務為消費性主機板，主攻中低階市場，並以自有品牌「ASRock」行銷全球DIY市場。近年來公司跨足桌上型電腦、顯卡、工業電腦及伺服器市場，其中桌上型電腦也是使用ASRock品牌，主打利基型市場，全球市佔率低於1%。顯卡於2018年開始出貨，目前僅與AMD合作，主因為與AMD的關係緊密，與NVIDIA較無合作紀錄。工業電腦產品由持股82%的子公司東擎負責營運，終端應用分散，包括工廠自動化、博弈、投票機等。伺服器產品現由持股62%的子公司永擎負責營運，主攻 Tier 2資料中心客戶，目前最大的客戶為美系串流服務大廠。2019年營收佔比：主機板59%、伺服器20%、工業電腦9%、其他(桌機及顯卡)12%。

(時報資訊)