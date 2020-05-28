2元口罩回不去了！4月下訂單，要等到10、11月才可拿到貨。（示意圖／Shutterstock）

口罩禁令6月1日解除，開放自由買賣，不少民眾已超前部署預購了，口罩業者「Masaka-超淨新口罩」今在臉書公布，4月下訂的人，最快要等到10、11月才可拿到，並向大家道歉，短時間內口罩一片2到3元的價格確定回不去了！

業者今（28日）在臉書粉專發文，口罩預計出貨時間提前到6月1日，但因生產需要時間，且僅30、40%的產能投入市場，因此，目前估計，2月下訂的人可在6至8月拿到，3月訂的會在8至10月拿到，4月訂購的則要等到10、11月才可以拿到。

業者表示，價格會在6月1日定案。口罩濾材熔噴不織漲了10倍，從1月時的120元/kg漲到1000元/kg，其他的原物料也分別漲了3到5倍。目前持續跟原物料廠商協商，但出口國外的售價是台灣的6倍以上，也只能曉以大義。

業者接著也道歉說，他們錯估原物料漲幅，在3倍以內可吸收，但真的不知道會漲10倍，比SARS還誇張。而原先說好要協商調控的原物料價，也被一句「回歸市場機制」給終結掉了，短時間2-3元的口罩真的盼不到了！

(中時電子報)