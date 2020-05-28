疫情延燒數月，防疫期間也帶動美食外送需求及行動支付交易大幅成長。看準零接觸消費已成日常，凱基銀行針對年輕族群推出「魔BUY悠遊鈦金卡」，主打行動支付綁定最高5.7%回饋、美食外送最高享7%回饋，海外跨境網購滿額回饋最高5%。

即日起至6月30日，新戶申辦魔BUY悠遊鈦金卡可享首刷禮3選1，當季消費滿額加贈1,000元刷卡金，吸引有主見、喜好網路跨國血拚的年輕族群！ 凱基銀行觀察內部數據發現，今年第一季行動支付消費較去年同期成長近一倍、美食外送消費更是成長逾兩倍，顯見零接觸及宅消費的型態，已為國人日常生活之一環。凱基銀行特別針對偏好使用行動支付、或使用境外美食平台訂餐的年輕族群，量身打造「魔BUY悠遊鈦金卡」，提供高回饋現金點優惠機制，1點等於1元，終身有效。

持魔BUY卡於國內一般消費享0.7%現金點，海外消費享2%現金點回饋，無論綁定Line pay、街口支付、Apple pay 3大行動支付，或於美食外送平台foodpanda、有無外送APP訂餐，刷魔BUY卡年底前均享加碼回饋5%刷卡金，連同現金點最高享5.7%回饋，Uber eats屬海外消費則可享最高達7%回饋。活動需月月登錄，每戶每一行動支付及美食外送APP每月各加碼回饋上限100元，單月總回饋最高可享600元刷卡金。

此外，6月底前海外跨境網購更限時加碼，消費累積滿5萬元且完成登錄再加贈3%刷卡金，加碼回饋最高3,000元，連同海外消費2%現金點回饋，回饋率最高達5%。只要魔BUY卡在手，即使因疫情無法出國旅行的卡友，在家也能繞著地球BUY。

值得一提的是，申辦「魔BUY悠遊鈦金卡」免出門！透過凱基銀行「信用卡數位辦」進行線上申辦，免紙本、免簽名，只要簡單3步驟，短短5分鐘內，即能輕鬆完成信用卡申請手續。

凱基銀行「魔BUY悠遊鈦金卡」以「BUY出你的態度」為主軸，卡面設計特別將卡號置於背面，讓卡片正面能夠完整呈現象徵盡情購物的飛舞彩帶，搭配莫蘭迪色系及霧面材質，突顯年輕品味質感。慶祝新卡上市，即日起至6月30日，新戶消費3筆且每筆滿888元以上即可享首刷禮3選1（掃地機、500元刷卡金、24吋行李箱），當季消費滿100,000元再享加碼1,000元刷卡金回饋。首年免年費，新申辦並持續使用互動帳單，還可輕鬆享次年免年費及抽Dyson吸塵器。

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