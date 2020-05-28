《讀者文摘》第22屆信譽品牌年度調查結果出爐，黃子佼連續6年獲「最受信賴廣播節目主持人」，今年也首次獲選為「最受信賴娛樂節目主持人」；而謝震武則是第7次獲獎為「最受信賴電視新聞/時事節目主持人」；羽球女將戴資穎則是「最受信賴體育名人」。

黃子佼坦言非常感動，更謝謝讀者給自己肯定，「做了這麼多年的演藝工作，確實有時會迷惘，甚至會禁不起誘惑，做一些些可能對不起自己良心的事情，這幾年開始更加堅持，或者是偏執，努力想去做對的事情。」他坦言對錯標準自己判斷，有時連自己也無法百分之百相信，這個肯定讓他篤定並堅定相信，原來選擇是對的，「我才發現，原來走一條比較難的路，也是會被看見的。」

謝震武主持電視節目20來年，仍堅守律師本行，他從台視法務走來，成為益智節目主持人，後來幾個節目更是橫跨娛樂和政治領域，相當多元。《讀者文摘》信譽品牌調查方法，為委託知名市調公司Catalyst Research，訪查來自台灣、香港、菲律賓、新加坡及馬來西亞五大市場的8000名受訪者。

(中時 )