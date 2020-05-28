大陸政府近期制定的「港版國安法」引发輿論爭議。港媒引述法律消息人士稱，「港版國安法」將不會把罪犯送往大陸審判。香港《南華早報》5月28日報道，消息人士指出，港版國安法將被納入香港的法律體系，並且設置對犯罪者的保護機制，即他們不會被送往大陸審訊。草案通過後，違法者將在香港面臨公開審訊。

這名消息人士還指出，在無罪審判中，將遵循無罪推定和無合理懷疑的證據等原則。此外，路透社5月26日引述消息人士透露，「港版國安法」預計將不允許香港的外籍法官審理國安相關的案件。引發外界對香港司法獨立性的擔憂。不過，香港政府表示，此項立法不會影響香港的司法獨立。

大陸人大會議在5月22日開幕時，開始審議港版國安法。這部立法的全稱是「香港維護國家安全立法」，它的內容包括「顛覆國家政權」、「分裂國家」、「恐怖活動」、以及「外部勢力幹預」等，通過後，將以《基本法》附件三的方式頒布，直接在香港實施。

5月23日到5月25日，大陸人大、政協以及政府官員先後就「港版國安法」發表談話，他們均表示，「港版國安法」針對的是「少數人」。

(中時 )