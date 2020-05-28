潭子沙灘排球場使用貨櫃屋改裝浴廁，部分高大選手覺得略嫌擁擠壓迫。（台中市議員周永鴻提供／陳世宗台中傳真）

台中市議員周永鴻等人28日質詢運動局，針對運動產業對一個城市至關重要，台中市的排球運動盛行，還有符合國際賽事規格的潭子沙攤排球場，場地維護卻問題重重，還有許多沒有修繕與改善的地方。

周永鴻指出，運動產業不只是賣賣球鞋，還是成就城市形象，撐起觀光產業的支柱之一；許多國際大城市，都有運動名門勁旅，和國際級賽事場館。如果芝加哥沒有Michael Jordan和NBA芝加哥公牛隊，每年吸引的觀光人數肯定會少很多。

周永鴻說，排球是台中的驕傲，豐原高商HVL（高中排球聯賽）男子組獲得七連霸；東山高中排球隊女子組HVL今年亞軍，之前曾經三連霸。潭秀國中、大雅國小也在全國賽事屢獲佳績。而臺中市也擁有潭子沙灘排球場這個國內數一數二的國際賽場地。

周永鴻表示，市府有瑰寶卻不知展現，更不懂得珍惜。場館還有很多地方要修繕，像是淋浴設施簡陋狹窄、木棧道破損、缺乏遮雨設施，都亟須改善；運動局應該要盡快處理，並且編列預算改善，不要埋沒珍貴的國際級賽事場地，並讓台中的運動產業更完善。

(中時 )