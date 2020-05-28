新北市汐止區中興路好家園海鮮餐廳黃姓負責人，2009年到2014年，漏報1億3652萬多元營業所得，遭稅捐稽徵所追討3674多萬元營業稅、所得稅和罰款，但黃將財產轉移到老婆名下，拒不還款，全案移至行政執行署士林分署，經多次勸說催繳，黃雙手一攤「就是沒錢」，本月26日士林分署向士林地院聲請管收獲准。

士林分署表示，黃男將名下財產、餐廳所得全部轉到妻子名下，黃妻在餐廳裡面當員工，帳戶卻有千萬存款，但士林分署清查黃男名下車輛、財產只有65萬多元，妻子卻拿有300多萬購買股票，執行官因而認為明明有錢卻不願意還款，自2016年收到繳稅通知，即刻將保單的要保人轉到妻子名下，已符合行政執行法所定「顯有履行義務可能，故不履行」。

執行官本月26日與黃男協商，他仍說：「錢都給妻子了」，自己已經沒有財產，士林分署立即向士林地院聲請管收獲准，當天解送台北看守所附設管收所執行。

士林分署呼籲商號負責人應誠實繳納各項公法上債務，切勿心存僥倖、置之不理，甚至將財產移轉予他人名下，刻意規避執行，否則執行機關將依法採取強制措施，以彰法治！

(中時 )