美系外資針對信驊出具最新研究報告，看好在美中紛爭、加大對華為制裁下，信驊(5274)可望受惠，故維持目標價1800元、買進評等。

美系外資表示，近期美國加大對華為的限制令，部分最初採用華為或海思的內部解決方案的業者，就有可能改變，此舉有助信驊加速增加市佔率，其有助於擴大信驊BMC(遠端管理晶片)市佔率，此外，大陸有一項龐大的資本支出計劃將支持「大陸新基礎設施」，該計畫來自阿里巴巴、騰訊等一線大公司，屆時信驊有機會受益，故維持買進評等、目標價1800元。

美系外資指出，根據調查顯示，目前雲端、數據中心的需求仍然良好，有助於信驊長線成長動能，有鑑於美國對華為的寬限期到9月，故預計信驊到2021年後會有更大的提振，信驊目前在伺服器BMC中佔比全球市場70~80%的市場份額，而華為在全球/大陸服務器市場中的占比分別為5~10%、以及15~20%。

(時報資訊)