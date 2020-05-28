(新纖董事長吳東昇：全球消費力減弱，下半年景氣變化很多，還是要低調保守。圖/袁延壽）

雖然疫情趨緩，不過，新纖(1409)董事長吳東昇28日指出，全球消費力減弱，下半年景氣變化太多，無論是整體經濟，或紡纖產業環境，還是要低調保守。

吳東昇以新纖為例，第二季雖然客戶詢價變多了，但，整個訂單量並沒有增加，只是漸漸恢復。

一般消費恢復總要一段時間，吳東昇指出，今年紡織產業受到疫情的打擊非常大，無論是終端的消費面，或是產業的供應鏈，受的傷害是以前所沒見的。

吳東昇指出，經過這次疫情的衝擊，相信，無論是企業的資本支出，或是個人的消費習性，都會趨向保守。這對整個經濟層面的影響是非常大且深遠的。

吳東昇認為，經濟要恢復沒有這麼快，消費習性趨於保守後，要改變需要時間。所以，今年看來，都要持保守低調去面對整體經濟及產業環境。

新纖集團這次受疫情衝擊最大的還是化纖部門；吳東昇指出，由於全球服飾消費市場受到疫情的影響，消費萎縮，直接就衝擊到供應鏈層，因此，除了部分防疫產品所需的原物料外，新纖今年纖維事業會相當保守。

當然，歐美服飾門店逐步解封，國際賽事慢慢恢復，吳東昇預期，新纖化纖事業部門的產線會慢慢恢復正常；不過，這都需要時間，因此，第三季還是要低調保守。

至於塑膠產線，由於近期世界各國逐步解封，汽車、工業上的需求慢慢恢復，因此，新纖塑膠事業的訂單有慢慢回來。

至於光電部門，吳東昇指出，這部分幾乎沒受影響，甚至，今年的營運還會比去年好。

吳東昇指出，創造新產品、創造新需求，是新纖今年因應疫情所採取刺激營運成長的策略；無論是海水可分解聚酯、彈性3D列印線材、仿棉纖維，抗菌抑菌吸濕排汗纖維等新產品的研發新產，都是要持續積極進行的項目。

佈局全球並貼近市場需求的動作也不會停；吳東昇指出，集團和越南油氣集團PVN子公司VNPOLY的聚酯絲合作生產進度；以及和日本三菱集團在泰國擴產瓶用聚酯粒的計畫，都會持續進行，時程則會依疫情而彈性調整。

(工商 )